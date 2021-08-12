Главврач больницы в Коммунарке заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России

«Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников РФ. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах», — приводит слова главврача РИА Новости.

Проценко уточнил, что снижение началось в Москве, а неделю спустя такую тенденцию заметили в других российских регионах, сообщает телеканал «360». Медик считает, что снижение числа заболевших связано с формированием поствакцинального иммунитета у пациентов.

Ранее Проценко заявил, что российская система здравоохранения готова к новой волне COVID-19, которая может развернуться в сентябре, пишет Ura.ru.

