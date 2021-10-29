Проценко рассказал, как не заразиться коронавирусом

Назван способ предотвратить заражение коронавирусом, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Врач сообщила о новых симптомах коронавируса

По его словам, ношение защитной маски может предотвратить заражение COVID-19. Кроме того, вакцинация — это подготовка иммунной системы к встрече с вирусом, сказал врач. При этом он отметил, что вакцинированный может заболеть. «Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий», — сказал Проценко. Отмечается, что подавляющее число пациентов больницы в Коммунарке вакцину от коронавируса не получали.

Распространение COVID-19 можно остановить только с помощью применения комплекса санитарных мер, сообщил ранее заслуженный врач, член комитета по социальной политике Совфеда Владимир Круглый.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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