Проценко раскрыл пик проблем со здоровьем у больных COVID-19

«Есть много проявлений (COVID-19 – прим. НСН), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще самый пик, пик всех проблем - это где-то 7-10-е сутки заболевания», - заявил медик. Проценко

По данным Проценко, в больнице в Коммунарке врачи лечили свыше 15 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН предупредил, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.

«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.

