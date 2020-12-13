Проценко раскрыл пик проблем со здоровьем у больных COVID-19
На 7-10-е сутки заболевания коронавирусной инфекцией у больных возникает пик всех проблем с COVID-19. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.
«Есть много проявлений (COVID-19 – прим. НСН), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще самый пик, пик всех проблем - это где-то 7-10-е сутки заболевания», - заявил медик. Проценко
По данным Проценко, в больнице в Коммунарке врачи лечили свыше 15 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН предупредил, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.
«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.
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