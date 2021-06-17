Проценко объяснил влияние вакцины от COVID-19 на бесплодие

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал «вбросом» и «спекуляциями» информацию о том, что вакцины от COVID-19 оказывают негативное влияние на репродуктивную систему.

По его словам, он не понимает, «с чего взят этот вброс». Никаких оснований для таких опасений нет, так как препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше.

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«Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт», — заявил медик в прямом эфире в Instagram.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что вакцины от коронавируса, как и любые другие не оказывают влияния на репродуктивную функцию. В службе отметили, что препараты прошли все необходимые испытания.

Между тем, ограничения, введенные в Москве и ряде субъектов, связаны не столько с ростом числа заболевших коронавирусом, сколько с попыткой замотивировать россиян поставить прививки, сообщил близкий к Минздраву РФ источник Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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