Проценко объяснил влияние вакцины от COVID-19 на бесплодие

«Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт», — заявил медик в прямом эфире в Instagram.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что вакцины от коронавируса, как и любые другие не оказывают влияния на репродуктивную функцию. В службе отметили, что препараты прошли все необходимые испытания.

Между тем, ограничения, введенные в Москве и ряде субъектов, связаны не столько с ростом числа заболевших коронавирусом, сколько с попыткой замотивировать россиян поставить прививки, сообщил близкий к Минздраву РФ источник Ura.ru.

