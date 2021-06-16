Юристы подтвердили правомерность решения об обязательной вакцинации в Москве

Принятые главным санитарным врачом Москвы меры по вакцинации законны и юридически обусловлены. Об этом журналистам заявил глава Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

«В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное и актуальное», - сказал Кучерена, отметив, что отказ от вакцинации может нести угрозу для окружающих людей.

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский также отметил, что меры по вакцинации от коронавируса в Москве, принятые главным санитарным врачом столицы, защищают право граждан на жизнь и здоровье.

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«Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. <…>Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть», - подчеркнул Барщевский.

Юрист пояснил, что законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию. В свою очередь, президент коллегии адвокатов Павел Астахов рассказал почему обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована.

Павел Астахов подчеркнул, что в США уже 70% населения вакцинировано, там начали отменять ограничения, а в Европе за дефицитными вакцинами люди стоят в очередях. В России вакцинироваться можно даже в магазине и бесплатно, но этим правом воспользовались всего 10%.

«Все забыли, что если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все», - отметил Астахов.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:МоскваВакцина
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