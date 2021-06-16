Юристы подтвердили правомерность решения об обязательной вакцинации в Москве

«Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. <…>Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть», - подчеркнул Барщевский.



Юрист пояснил, что законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию. В свою очередь, президент коллегии адвокатов Павел Астахов рассказал почему обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована.



Павел Астахов подчеркнул, что в США уже 70% населения вакцинировано, там начали отменять ограничения, а в Европе за дефицитными вакцинами люди стоят в очередях. В России вакцинироваться можно даже в магазине и бесплатно, но этим правом воспользовались всего 10%.

«Все забыли, что если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все», - отметил Астахов.

