Проценко: ни одного вакцинированного в реанимации в Коммунарке нет

Ни одного вакцинированного от COVID-19 нет среди почти 400 пациентов реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко.

«В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось», - сообщил он в Telegram.