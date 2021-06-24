Проценко: ни одного вакцинированного в реанимации в Коммунарке нет

Ни одного вакцинированного от COVID-19 нет среди почти 400 пациентов реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко.

«В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось», - сообщил он в Telegram.

В больницах Москвы не хватает плазмы с антителами к COVID-19

В Москве по данным на 23 июня было выявлено 6 534 новых случаев заражения коронавирусом.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции сообщили, что работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% своих сотрудников, пишет «Свободная пресса». В случае, если работник отказывается от вакцинации без медицинских противопоказаний, работодатель сможет отстранить его от работы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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