Проценко: ни одного вакцинированного в реанимации в Коммунарке нет
Ни одного вакцинированного от COVID-19 нет среди почти 400 пациентов реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко.
«В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось», - сообщил он в Telegram.
В Москве по данным на 23 июня было выявлено 6 534 новых случаев заражения коронавирусом.
В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции сообщили, что работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% своих сотрудников, пишет «Свободная пресса». В случае, если работник отказывается от вакцинации без медицинских противопоказаний, работодатель сможет отстранить его от работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru