В больницах Москвы не хватает плазмы с антителами к COVID-19
В Москве в связи с ростом числа случаев COVID-19 увеличилась необходимость в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах.
Информация об этом размещена на официальном сайте мэра столицы.
Столичные власти призвали переболевших коронавирусом либо вакцинировавшихся «Спутником V» людей стать донорами плазмы с антителами.
Плазма считается эффективным методом лечения коронавируса, как часть комплексной терапии, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Донор плазмы должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов. Также не должно быть временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний. Есть также дополнительные требования, в том числе наличие сертификата о вакцинации от COVID-19.
Ранее сегодня оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что при высоком уровне антител разрешено вакцинироваться. Это не является медицинским противопоказанием для вакцинации, пишет «Свободная пресса».
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