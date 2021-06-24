В больницах Москвы не хватает плазмы с антителами к COVID-19

В Москве в связи с ростом числа случаев COVID-19 увеличилась необходимость в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах.

Информация об этом размещена на официальном сайте мэра столицы.

Столичные власти призвали переболевших коронавирусом либо вакцинировавшихся «Спутником V» людей стать донорами плазмы с антителами.

Плазма считается эффективным методом лечения коронавируса, как часть комплексной терапии, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Донор плазмы должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов. Также не должно быть временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний. Есть также дополнительные требования, в том числе наличие сертификата о вакцинации от COVID-19.

Ранее сегодня оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что при высоком уровне антител разрешено вакцинироваться. Это не является медицинским противопоказанием для вакцинации, пишет «Свободная пресса».







