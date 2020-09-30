Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что если заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше лечиться в домашних условиях.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился с коллегой, добавив, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», - отметил вирусолог.