Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19
Сделать тест на COVID-19 и лечить легкую форму коронавируса безопаснее дома, заявили специалисты в эфире НСН.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что если заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градусов, то ему лучше лечиться в домашних условиях.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился с коллегой, добавив, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом.
«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», - отметил вирусолог.
Он отметил, что основным симптомом коронавируса является пропажа обоняния, однако это может быть признаком заболевания как ОРВИ, так и гриппа.
«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», - объяснил специалист.
В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал Мясникова опытным врачом и призвал прислушиваться к его советам.
«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы», - сказал Альштейн.
Он отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. По словам вирусолога, главное - провести тест. Он подчеркнул, что врач может взять мазок из носа, из глотки дома у пациента, для этого не обязательно ехать в больницу.
Ранее испанские ученые обнаружили новый ранний симптом коронавируса. Специалисты выявили у 29% пациентов сильную сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. По словам ученых, сыпь у участников исследования проявлялась за два дня до других признаков инфекции.
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