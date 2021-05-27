Прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V» перестают быть заразными
Люди, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — заявил сотрудник центра, разработавшего «Спутник V».
А ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России изменится кардинально только после формирования коллективного иммунитета. Также он отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионах остается напряженной, и переломить ее может только вакцинация.
Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано 4 препарата для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт», отмечает RT.
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