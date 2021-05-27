Прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V» перестают быть заразными

Люди, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — заявил сотрудник центра, разработавшего «Спутник V».