Производители «Спутник V» подали заявку в ВОЗ для сертификации вакцины
Производители российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» подали заявку о сертификации препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.
Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она пояснила, что все вакцины сначала должны пройти сертификацию в своей стране. «Спутник V» уже была сертифицирована в России.
Пока, по словам Вуйнович, ВОЗ не высказалась в пользу ни одной вакцины, все они проходят пока систему оценки, передает RT.
В России за минувшие сутки было подтверждено 23 610 новых случая коронавируса, передает Ura.ru. С начала пандемии в стране выявлено более 2-х млн зараженных новой инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru