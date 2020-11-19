Производители «Спутник V» подали заявку в ВОЗ для сертификации вакцины

Она пояснила, что все вакцины сначала должны пройти сертификацию в своей стране. «Спутник V» уже была сертифицирована в России.

Пока, по словам Вуйнович, ВОЗ не высказалась в пользу ни одной вакцины, все они проходят пока систему оценки, передает RT.

В России за минувшие сутки было подтверждено 23 610 новых случая коронавируса, передает Ura.ru. С начала пандемии в стране выявлено более 2-х млн зараженных новой инфекцией.

