Онищенко объяснил, почему мужчины болеют COVID-19 чаще женщин

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил на пресс-конференции НСН, что влияние коронавируса на мужское репродуктивное здоровье минимально.



Он напомнил, что у мужчин каждые три месяца происходит смена «поколений» спертматозиодов, поэтому для них никаких последствий от вируса нет у 90% мужчин.



Но вирус может создать условия для повреждения мужской репродуктивной системы, если был воспалительный процесс ранее из-за хламидиоза или других инфекций, добавил Аполихин.

