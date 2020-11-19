Онищенко объяснил, почему мужчины болеют COVID-19 чаще женщин

Мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом, так как менее бережно относятся к своему здоровью, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Женщина более исполнительная. Это играет большую роль. В принципе, сложно сказать, влияет женская или мужская физиология или нет», - сказал он в эфире «Радио 1».

Онищенко рассказал, как снизить риск заразиться COVID-19

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил на пресс-конференции НСН, что влияние коронавируса на мужское репродуктивное здоровье минимально.

Он напомнил, что у мужчин каждые три месяца происходит смена «поколений» спертматозиодов, поэтому для них никаких последствий от вируса нет у 90% мужчин.

Но вирус может создать условия для повреждения мужской репродуктивной системы, если был воспалительный процесс ранее из-за хламидиоза или других инфекций, добавил Аполихин.

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ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко
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