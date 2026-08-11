Не в тиражах сила: Как издательства адаптируются к новым реалиям
Чтение конкурирует с другими видами контента, ассортимент на рынке книг расширяется, из‑за чего падают тиражи, сказал НСН Роман Косыгин.
На фоне конкуренции с другими видами контента и расширения ассортимента тиражи книг неизбежно снижаются. В этих условиях издательства делают ставку не на большие тиражи, а на широту линейки изданий, а сами книги всё чаще становятся нишевым продуктом, сказал НСН книжный продюсер Роман Косыгин.
Совокупный тираж книг и брошюр, изданных в России в первой половине года, упал на 12,6% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Показатель составил 150,8 млн экземпляров. По данным Российской книжной палаты, средний тираж сократился на 13,3% к прошлому году. Косыгин отметил роль цифровых типографий, которые позволяют выпускать малые тиражи без существенного роста себестоимости.
«Чтение конкурирует с другими видами контента. Ассортимент на рынке книг расширяется, появляются узкоспециализированные книги, из‑за чего падают тиражи. Издатель ищет если не глубину тиража, то широту ассортимента. Именно на этом выстраивается экономика издательства. Тиражи будут и дальше падать, книги будут переходить в эксклюзивный или подарочный сегмент. Вспышки популярности произведений возможны: есть тиражи и по 70 тысяч экземпляров, но есть и книги, которые издаются тиражом в 200–500 экземпляров. Все издательства работают с цифровыми типографиями, где стоимость одного экземпляра не зависит от тиража. Молодые авторы издаются на бумаге, просто они не выдерживают таких тиражей, как у классиков, поэтому их нет ни в каких рейтингах. Многие говорят о том, что бумажная книга — это легализация произведения», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько сказал НСН, что из‑за проблем со складами маркетплейсов и других вызовов книжный рынок вынужден искать новые решения. Он отметил, что в текущих трудностях есть и точки роста — в частности, развитие собственных логистических решений, а также возврат к офлайн‑книжным магазинам.
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