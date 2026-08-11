Найдут причину не взять: Как не получить отказ на собеседовании после декрета
Открыто признаться в том, что соискательницу не берут на работу из-за наличия маленького ребенка, работодатели не смогут, они будут искать благовидные предлоги для отказа, сказала НСН Зулия Лоикова.
Отмена испытательного срока не поможет трудоустроиться женщинам с маленькими детьми — слишком велик злоупотреблений со стороны работодателей и формальных отказов по совершенно другим причинам. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Работодатели в России с 1 сентября не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Лоикова предположила, как работодатели смогут обходить этот запрет.
«Конечно, есть риски определенных злоупотреблений. Это развязывает руки работодателю и позволяет подходить к этому вопросу формально, искать лазейки. Может быть, кто-то будет на время заключать договор гражданско-правового характера вместо испытательного срока, а потом уже принимать женщин в штат, если все нормально. Никто также не застрахован от ученических договоров. Все это может нести риски для рынка труда, в том числе для самих соискательниц, которых работодатели впоследствии могут отсматривать не по профессиональным навыкам, а по семейному положению и наличию детей, либо, например, давать дополнительные задания и отказывать по их результатам. Истинной же причиной для отказа станет наличие ребенка до трех лет», — сказала Лоикова.
Подобная практика распространена уже сегодня, причем работодатели почти никогда не признаются в настоящей причине отказа, добавила собеседница НСН.
«Эта практика очень сильно распространена уже сейчас. Причем никто открыто не признается, почему отказали в трудоустройстве. Хотя бывают и исключения: на прошлой неделе одна девушка написала мне в соцсетях и спросила, легитимен ли был отказ при приеме на работу. Она откликалась на какую-то вакансию, резюме очень профессиональное, видно, что человек с опытом, но ей открыто признались, что ей отказано, потому что у нее маленький ребенок. Это прямая дискриминация, безусловно, она запрещена, и я написала об этом соискательнице. В 99% случаев никто об этом говорить не будет, просто найдут причину, по которой откажут. Работодатели переживают, что женщина все забыла за время декрета, что у нее начнутся больничные. Работодатели стали дольше выбирать кандидатов, дольше думать о том, чтобы сделать предложение. Если раньше найм шел два месяца, то сейчас принимать решение могут до полугода», — отметила она.
Впрочем, самим соискательницам выбирать не приходится — им нужно кормить детей, заявила Лоикова.
«Женщинам абсолютно все равно, потому что им приходится кормить детей. Много случаев, когда в семье одна мама и несколько детей, она их воспитывает и несет кредитные обязательства. Причем мама часто не уходит в декрет, потому что у нее маленький ребенок, ей надо его обеспечивать. Есть и те, кто в декрете берет две или три подработки. Если мы лишим женщину возможности зарабатывать, это приведет к очень плачевным результатам», — заключила она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что молодые люди переживают, правильно ли они ведут себя при трудоустройстве, поэтому нуждаются в советах старшего поколения.
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