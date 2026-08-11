Подобная практика распространена уже сегодня, причем работодатели почти никогда не признаются в настоящей причине отказа, добавила собеседница НСН.

«Эта практика очень сильно распространена уже сейчас. Причем никто открыто не признается, почему отказали в трудоустройстве. Хотя бывают и исключения: на прошлой неделе одна девушка написала мне в соцсетях и спросила, легитимен ли был отказ при приеме на работу. Она откликалась на какую-то вакансию, резюме очень профессиональное, видно, что человек с опытом, но ей открыто признались, что ей отказано, потому что у нее маленький ребенок. Это прямая дискриминация, безусловно, она запрещена, и я написала об этом соискательнице. В 99% случаев никто об этом говорить не будет, просто найдут причину, по которой откажут. Работодатели переживают, что женщина все забыла за время декрета, что у нее начнутся больничные. Работодатели стали дольше выбирать кандидатов, дольше думать о том, чтобы сделать предложение. Если раньше найм шел два месяца, то сейчас принимать решение могут до полугода», — отметила она.

Впрочем, самим соискательницам выбирать не приходится — им нужно кормить детей, заявила Лоикова.

«Женщинам абсолютно все равно, потому что им приходится кормить детей. Много случаев, когда в семье одна мама и несколько детей, она их воспитывает и несет кредитные обязательства. Причем мама часто не уходит в декрет, потому что у нее маленький ребенок, ей надо его обеспечивать. Есть и те, кто в декрете берет две или три подработки. Если мы лишим женщину возможности зарабатывать, это приведет к очень плачевным результатам», — заключила она.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что молодые люди переживают, правильно ли они ведут себя при трудоустройстве, поэтому нуждаются в советах старшего поколения.

