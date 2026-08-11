В России назвали ошибкой выход Трампа на прямую конфронтацию с Ираном

Он считает, что в настоящее время для США невозможны ни мирные соглашения, ни прямая военная операция. В первом случае помешают Иран и Израиль, которые идут по пути конфронтации. А наземная операция чревата «фактически обрушением внешней политики» Вашингтона.

Также эксперт отметил, что если Трамп оставит этот конфликт без контроля, то США могут потерять «остатки влияния на страны Персидского залива». Поэтому самым выгодным решением, по его словам, будет экономическое давление на Тегеран.

«Позицией невыигрышной, но способной минимизировать потери, сохранить относительный контроль над ситуацией, нанести Ирану существенный экономический урон, не начиная прямую военную операцию», - заключил Киреев.

Ранее Трамп отменил «крупнейший» удар по Ирану, объяснив своё решение наметившимся мирным соглашением с полной денуклеаризацией Ирана и открытием Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

