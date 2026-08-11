Сотрудничество Netflix с россиянами неудивительно, так как компания не смотрит на политику, когда может заработать деньги, рассказал НСН блогер BadComedian (Евгений Баженов).

Российский кинорежиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни» (2018), снимет научно-фантастический триллер Blur для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. Баженов объяснил, почему американская компания не испугалась сотрудничества с гражданином РФ.