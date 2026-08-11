Голод по контенту: Почему Netflix обратился к российскому режиссеру Соколову
Американской корпорации нужно выкачать соки со всего мира, заявил НСН Евгений Баженов.
Сотрудничество Netflix с россиянами неудивительно, так как компания не смотрит на политику, когда может заработать деньги, рассказал НСН блогер BadComedian (Евгений Баженов).
Российский кинорежиссер Кирилл Соколов, известный по черной комедии «Папа, сдохни» (2018), снимет научно-фантастический триллер Blur для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. Баженов объяснил, почему американская компания не испугалась сотрудничества с гражданином РФ.
«Мне кажется, все дело в перспективах и прибыли, и политика здесь всегда на задворках. Огромной корпорации Netflix нужны просмотры, внимание и удержание аудитории. Она видит, что есть успешные режиссеры, которые все обеспечат, делают интересные фильмы и монтаж. Поэтому их и подтягивают со всего мира. Компания закупает кино на разных языках, снабжает их субтитрами, после чего некоторые продукты невероятно выстреливают, становится международными хитами. Для режиссеров это тоже шанс выйти на широкую аудиторию. Им куда перспективнее снять что-то для релиза сразу на крупную онлайн-платформу, чем пытаться создать продукт для кинотеатра. К тому же, у зрителя появился голод из-за нехватки качественного контента. Его нужно больше, поэтому необходимо высасывать всевозможные соки из любых регионов, где есть талантливые люди. Это сейчас и происходит», — отметил он.
Ранее кинокритик Александр Голубчиков объяснил НСН, по какой логике Netflix открывает или закрывает проекты.
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