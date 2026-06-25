«Дети в нынешнее время перестали гулять. Они сидят в пространстве гаджетов, меньше двигаются, меньше общаются со сверстниками. Это одна из ключевых проблем – стало меньше движения», - заметила она.

Как добавила собеседница НСН, немногие знают, какой риск таит в себе избыточный вес.

«Просвещен - вооружен. Очень мало просвещения на эту тему. Дети с инвалидностью и другие группы, у которых имеются риски предрасположенности к хроническим заболеваниям имеют ожирение. У людей нет понимания, что ожирение напрямую связано с предрасположенностью к сахарному диабету 2-го типа. Сахарный диабет 2-го типа имеет эпидемиологические цифры не только в нашей стране, а в мире в целом», - сказала она.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил НСН, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами.

