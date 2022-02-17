Профессор перечислил скрытые признаки заражения «омикроном»
Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study перечислил скрытые симптомы заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом пишет The Sun.
По словам эксперта, омикрон-штамм может оседать в кишечнике, а не в носу, и пациенты могут столкнуться с проявлениями болезни со стороны желудочно-кишечного тракта, сообщает Ura.ru.
«Инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея», — указал Спектор.
Профессор рекомендовал появлении каких-либо из перечисленных признаков незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус, пишет РИА ФАН.
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