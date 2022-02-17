Профессор перечислил скрытые признаки заражения «омикроном»

По словам эксперта, омикрон-штамм может оседать в кишечнике, а не в носу, и пациенты могут столкнуться с проявлениями болезни со стороны желудочно-кишечного тракта, сообщает Ura.ru.

«Инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея», — указал Спектор.

Профессор рекомендовал появлении каких-либо из перечисленных признаков незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус, пишет РИА ФАН.

