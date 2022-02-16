Названа категория тяжелее переносящих «омикрон» людей

Страдающие бронхиальной астмой переносят новую разновидность коронавируса «омикрон» тяжелее остальных, так как этот штамм вызывает обострение болезни, сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-терапевта Андрея Звонкова.

Врач рассказала о способах восстановиться после «омикрон»-штамма

По его словам, «омикрон»-штамм вызывает обострение бронхита или острого бронхита. «У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это всё будут переживать тяжелее», — заявил медик.

Как сообщалось ранее, перенесшим коронавирус штамма «омикрон» необходимо спать по 8–10 часов на протяжении двух-трех недель. Также справиться с последствиями «омикрона» помогут обильное питье и правильное питание.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры