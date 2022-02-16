Названа категория тяжелее переносящих «омикрон» людей
Страдающие бронхиальной астмой переносят новую разновидность коронавируса «омикрон» тяжелее остальных, так как этот штамм вызывает обострение болезни, сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-терапевта Андрея Звонкова.
По его словам, «омикрон»-штамм вызывает обострение бронхита или острого бронхита. «У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это всё будут переживать тяжелее», — заявил медик.
Как сообщалось ранее, перенесшим коронавирус штамма «омикрон» необходимо спать по 8–10 часов на протяжении двух-трех недель. Также справиться с последствиями «омикрона» помогут обильное питье и правильное питание.
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