Названа категория тяжелее переносящих «омикрон» людей

По его словам, «омикрон»-штамм вызывает обострение бронхита или острого бронхита. «У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это всё будут переживать тяжелее», — заявил медик.

Как сообщалось ранее, перенесшим коронавирус штамма «омикрон» необходимо спать по 8–10 часов на протяжении двух-трех недель. Также справиться с последствиями «омикрона» помогут обильное питье и правильное питание.

