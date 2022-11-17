Проект центра генетических компетенций представлен в России

По словам исследователей, такая площадка позволит сосредоточить все ресурсы отечественной медицинской генетики и сделать диагностику более качественной и доступной для пациентов. Центр займется организацией генетического просвещения россиян, эффективного взаимодействия ведущих специалистов разных профилей, грантовой поддержки молодых ученых

«Молекулярно-генетические технологии в нашей стране хорошо развиты, однако если в крупных городах сформировался круг высококвалифицированных генетиков, то в других местах ситуация иная. Учреждений, где ведутся исследования в этой области, не много, как и практикующих врачей, знакомых с этими разработками и применяющих их в своей работе», - заявила заместитель директора по научной работе Медико-генетического научного центра, председатель Российского общества медицинских генетиков Вера Ижевская.

По ее словам, с этой проблемой сталкиваются сейчас системы здравоохранения по всему миру. Медицина все больше опирается на генетику — формируются онкогенетика, кардиогенетика и т.д., но врачей, способных интерпретировать генетические данные, остро не хватает. Поэтому сегодня очень важно развивать компетенции в области генетики», — отметила эксперт.

Председатель Совета директоров ГК «Мой медицинский центр» Владислав Баранов отметил, что генетика за последние годы стала драйвером развития медицины.

«Тот уникальный опыт, который был накоплен в Институте им. Д.О. Отта, где была открыта одна из первых в нашей стране лаборатория перинатальной диагностики наследственных и врождённых болезней, невозможно переоценить», - сказал он.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году лаборатории исполнилось 35 лет. Здесь и сегодня ведутся передовые исследования, в том числе с применением уникальных импортозамещающих технологий.

