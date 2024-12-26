Проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них внесен в Госдуму

Проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них внесен в Государственную Думу. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента. Он подготовлен депутатами от КПРФ.

В пояснительной записке говорится, что основной причиной необходимости принятия данной меры стал резкий рост числа пользователей данных устройств, особенно среди несовершеннолетних. Авторы также обращают внимание на слабый контроль со стороны надзорных органов за соблюдением ограничений из-за действующего моратория на внеплановые проверки.

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Как отмечают составители проекта, устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей представляют значительную угрозу для здоровья. Кроме того, молодые потребители «вейпов» нередко в дальнейшем переходят на традиционный вариант табакокурения.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», авторы также указывают, что практика полного запрета на реализацию такой продукции существует во многих развитых странах. Такая мера позволяет улучшить общественное здоровье.

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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