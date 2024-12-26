Проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них внесен в Госдуму

Проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них внесен в Государственную Думу. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента. Он подготовлен депутатами от КПРФ.

В пояснительной записке говорится, что основной причиной необходимости принятия данной меры стал резкий рост числа пользователей данных устройств, особенно среди несовершеннолетних. Авторы также обращают внимание на слабый контроль со стороны надзорных органов за соблюдением ограничений из-за действующего моратория на внеплановые проверки.