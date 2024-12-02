«Это плохой пример»: Эксперт Минздрава призвала к запрету продажи сигарет и вейпов

Как добавила собеседница НСН, сегодня вместо подобных локальных запретов важны более радикальные меры.

«Запрет курения на ходу трудно будет реализовать. Наши исследования показали, что, если в закрытых помещениях действующий запрет на курение работает неплохо, то в открытых общественных местах ситуация хуже. Половина опрошенных видели, как курят, например, на пляжах и в парках. Если запретят курить на улицах, получится, что курящим негде будет курить. Для достижения целей государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции нужны не половинчатые меры, а полный запрет на ввоз, производство, оборот и потребление всей новой электронной никотинсодержащей продукции. Потом уже можно приступать к поэтапному выводу табачных изделий из гражданского оборота, запрету продажи лицам, родившимся после определенного года по достижению совершеннолетия, реализуя меры антитабачной политики», - подытожила она.

Ранее психиатр, нарколог Александр Ковтун сообщил «Радиоточке НСН», что, по его наблюдениям, часть молодежи отказывается от курения, но в целом люди продолжают употреблять разные формы табака. Он также добавил, что россияне все чаще отдают предпочтение электронным сигаретам и вейпам и берут их с собой даже в спортзал.

