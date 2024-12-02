«Это плохой пример»: Эксперт Минздрава призвала к запрету продажи сигарет и вейпов
Только полный запрет на ввоз, производство, оборот и потребление табачной продукции снизит распространение курения среди молодежи, сказала НСН Маринэ Гамбарян.
Курильщики являются плохим примером для подрастающего поколения, однако запрет употребления табака или курения вейпов на улице не решит проблему, заявила в интервью НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу. Уточняется, что инициатива сделает города более чистыми и будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи. Гамбарян заметила, что курение на ходу вредит и самим курильщикам.
«Скорее вредна сама демонстрация курения или парения электронных сигарет, когда курильщик проходит мимо. От изобилия курящих людей на улице создается впечатление, будто все вокруг курят. А правда в том, что часто курильщики вынуждены курить на улице, так как в других общественных местах курение запрещено. Добавлю, что курение на ходу, особенно в холодное время года, очень вредно для самого курильщика. Горячий дым или пар при сочетании с холодным воздухом, который человек вдыхает, разрушительно действуют на эмаль зубов курильщика», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, сегодня вместо подобных локальных запретов важны более радикальные меры.
«Запрет курения на ходу трудно будет реализовать. Наши исследования показали, что, если в закрытых помещениях действующий запрет на курение работает неплохо, то в открытых общественных местах ситуация хуже. Половина опрошенных видели, как курят, например, на пляжах и в парках. Если запретят курить на улицах, получится, что курящим негде будет курить. Для достижения целей государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции нужны не половинчатые меры, а полный запрет на ввоз, производство, оборот и потребление всей новой электронной никотинсодержащей продукции. Потом уже можно приступать к поэтапному выводу табачных изделий из гражданского оборота, запрету продажи лицам, родившимся после определенного года по достижению совершеннолетия, реализуя меры антитабачной политики», - подытожила она.
Ранее психиатр, нарколог Александр Ковтун сообщил «Радиоточке НСН», что, по его наблюдениям, часть молодежи отказывается от курения, но в целом люди продолжают употреблять разные формы табака. Он также добавил, что россияне все чаще отдают предпочтение электронным сигаретам и вейпам и берут их с собой даже в спортзал.
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