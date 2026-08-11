Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
Мошенники стали использовать для обмана граждан схему с несуществующими долгами родственников. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Он указал, что аферисты рассказывают жертве о якобы «задолженности» детей, родителей или других близких родственников. При этом они используя реальные персональные данные. Чтобы помочь «помочь погасить долг» мошенники присылают ссылку или реквизиты.
«Аферисты торопят с переводом, пугая ростом штрафов и испорченной кредитной историей. Однако полученные реквизиты будут использованы в дальнейших махинациях, а деньги перейдут в руки мошенников» — предупредил эксперт.
Щербаченко добавил, что отвечать на сообщения от незнакомцев, а также переходить по присланным ими ссылкам, не следует.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники вновь начали активно создавать поддельные сайты, визуально копирующие официальный сайт Банка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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