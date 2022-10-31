Продеус рассказал об отличии назальной вакцины от укола

В Москве стала доступна назальная вакцина от коронавируса «Спутник V»: она рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета - создает «местный» иммунитет.

«У назальной вакцины есть шансы стать барьерной, в отличие от просто защитной. Вакцина, который мы прививаемся инъекционным путем, создаёт у нас протективный иммунитет, который активизируется, когда вирус попадает в организм. Когда мы говорим о барьерной вакцине, то в теории мы хотим, чтобы уже на слизистой сложилась ситуация невозможности вируса войти внутрь организма» - сказал Продеус.

Ранее инфекционист Николай Малышев в эфире НСН заявил, что назально привиться от коронавируса могут только полностью здоровые люди. В частности, у человека не должно быть насморка.

