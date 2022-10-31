Продеус рассказал об отличии назальной вакцины от укола

Назальная вакцина может стать барьерной, сказал НСН педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

Назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, заявил в пресс-центре НСН Андрей Продеус.

Инфекционист: Каждый четвертый россиянин приезжает из Турции с коронавирусом

В Москве стала доступна назальная вакцина от коронавируса «Спутник V»: она рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает «бустером» для уже имеющегося иммунитета - создает «местный» иммунитет.

«У назальной вакцины есть шансы стать барьерной, в отличие от просто защитной. Вакцина, который мы прививаемся инъекционным путем, создаёт у нас протективный иммунитет, который активизируется, когда вирус попадает в организм. Когда мы говорим о барьерной вакцине, то в теории мы хотим, чтобы уже на слизистой сложилась ситуация невозможности вируса войти внутрь организма» - сказал Продеус.

Ранее инфекционист Николай Малышев в эфире НСН заявил, что назально привиться от коронавируса могут только полностью здоровые люди. В частности, у человека не должно быть насморка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры