Инфекционист: Каждый четвертый россиянин приезжает из Турции с коронавирусом

Отсутствие авиасообщения с европейскими странами повлияло на завоз в Россию коронавируса, но их Турции каждый четвертый россиянин возвращается больным, заявил в пресс-центре НСН врач-инфекционист Николай Малышев.

«Мы видим, что связи с Европой нет, но с другой стороны наши люди ездят отдыхать в Турцию, а там отдыхают и европейцы. Отмечалось, что у значительной части вернувшихся из Турции с респираторными симптомами, выявляется коронавирус – у одного из четырех», - сказал Малышев.

Он также отметил, что сейчас в мире насчитывается 500 штаммов коронавируса.

«Сейчас около 500 штаммов коронавируса насчитывается. Но не все они вызывают тревогу, часть из них появляется и исчезают бесследно», - отметил Малышев.

В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» под названием «Цербер». Эксперты говорят, что антитела от предыдущих штаммов от него не спасут, но вакцины помогут снизить тяжесть заболевания.

