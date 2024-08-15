Заммэра Ракова: Эпидситуация в Москве соответствует сезону

По её словам, фиксируемый небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 был вполне ожидаемым, так как в конце лета «горожане постепенно возвращаются из отпусков, а дети — в детские сады».

Она также отметила, что преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с COVID-19, который в настоящее время уже стал привычным сезонным заболеванием.

«Самым распространённым штаммом COVID-19 сейчас является FLiRT, однако болезнь проходит легко, и пациенты достаточно быстро идут на поправку», — заключила вице-мэр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вариант коронавируса FLiRT не является последним, так как вирус способен меняться, сообщает RT.

