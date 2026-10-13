Россиян призвали не считать препараты для похудения волшебной таблеткой
Андрей Продеус раскрыл НСН, что иногда лекарства для снижения веса требуется принимать пожизненно, но надо всегда совмещать со спортом.
Люди предпочитают лекарственные препараты для похудения, так как постоянное правильное питание дороже, а покупка абонемента в спортзал не гарантирует похудение. Об это этом в пресс-центре НСН рассказал доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Люди скорее потратят деньги на лекарственные препараты, которые дают эффект, чем на спортзал, так как в таком случае им надо значимо меньше заниматься физической нагрузкой и в разумных пределах менять свой рацион. Часто пациенты говорят, что более правильное питание дороже, так что человеку труднее поддерживать такой рацион. Задача лекарственных препаратов не только, чтобы человек сбросил вес, но и чтобы он мог отработать в течение длительного времени здоровые пищевые привычки. Это трудная задача. Объем порции снижается, когда ты на препаратах, скорость насыщения увеличивается. По сути, для многих это пожизненная терапия. Для того, чтобы быть здоровым, иногда эти препараты требуется применять пожизненно. Конечно, это нужно обязательно совмещать с физической нагрузкой, а то все хотят съесть большую таблетку и ничего не делать», — рассказал он.
Ранее Продеус заявил в пресс-центре НСН, что избыточная масса тела приводит минимум к 13 видам рака.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин обсудил с президентом ОАЭ договоренности с Трампом по дизелю
- Спасение сухогруза: Как не навредить балтийскому побережью в Калининграде
- За прогулы запрет на пять лет? Смолин вступился за отчисленных студентов
- Минтранс: Опцию посадки по биометрии внедрят во всех аэропортах РФ
- Туроператоры объяснили пропажу России из топа направлений
- «Формула 1» вернется в Африку
- Теснят Турцию: Россияне стали чаще выбирать Китай и Египет для отдыха
- Продеус раскрыл, как худеть без препаратов и БАДов
- От 80 тысяч? Как подобрать костюм под нестандартную фигуру
- Песков: Санкции Евросоюза могут помешать осуществлению топливной РФ и США