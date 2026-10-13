«Люди скорее потратят деньги на лекарственные препараты, которые дают эффект, чем на спортзал, так как в таком случае им надо значимо меньше заниматься физической нагрузкой и в разумных пределах менять свой рацион. Часто пациенты говорят, что более правильное питание дороже, так что человеку труднее поддерживать такой рацион. Задача лекарственных препаратов не только, чтобы человек сбросил вес, но и чтобы он мог отработать в течение длительного времени здоровые пищевые привычки. Это трудная задача. Объем порции снижается, когда ты на препаратах, скорость насыщения увеличивается. По сути, для многих это пожизненная терапия. Для того, чтобы быть здоровым, иногда эти препараты требуется применять пожизненно. Конечно, это нужно обязательно совмещать с физической нагрузкой, а то все хотят съесть большую таблетку и ничего не делать», — рассказал он.

Ранее Продеус заявил в пресс-центре НСН, что избыточная масса тела приводит минимум к 13 видам рака.

