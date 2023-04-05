Приносит радость: Звездный диетолог Королева назвала пользу супа

5 апреля отмечается Международный день супа. Диетолог Королева отметила, что употребление супа приносит человеку радость.

«Дофамин, серотонин на 70-75 процентов формируются и вырабатываются в кишечнике, потому наше настроение напрямую зависит от его здоровья. С помощью супа формируется и поддерживается здоровье кишечника. К сожалению, на приготовление супа городским жителям не хватает времени, хотя для рационального питания первое блюдо имеет важное значение. Супы готовят желудочно-кишечный тракт к усвоению более тяжелой пищи. Особенно первое блюдо очень полезно для детей, так как идет процесс формирования микробиомы кишечника, микрофлоры, а также иммунной составляющей организма. Благодаря супам у пожилых людей лучше усваиваются минеральные вещества, потому что с годами меняется ферментативность, секреторная способность ЖКТ», - сказала Королева.

Собеседница НСН отметила, что лучше выбирать супы не на мясных бульонах.

«Самый полезный суп – овощной, а не на наваристых мясных бульонах. Все-таки источниками полноценного белка должны быть вторые обеденные блюда», - резюмировала Королева.

Ранее Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что лучшим десертом являются сезонные фрукты и ягоды, но иногда можно позволять себе необычные «сладости-радости».



