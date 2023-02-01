«Хотелки и хрустелки!»: Диетолог назвала лучший десерт

Лучшим десертом являются сезонные фрукты и ягоды, но иногда можно позволять себе необычные «сладости-радости», сказала в эфире НСН профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.

1 февраля отмечается Международный день десерта, приуроченный к появлению кейк-попа, созданного блогером-кондитером из США Энджи Дадли.