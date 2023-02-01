«Хотелки и хрустелки!»: Диетолог назвала лучший десерт
Маргарита Королева в эфире НСН, рекомендовала лакомиться нарядным перцем, хрустящими фруктами и мандаринами, предупредив о зависимости от пирожных.
Лучшим десертом являются сезонные фрукты и ягоды, но иногда можно позволять себе необычные «сладости-радости», сказала в эфире НСН профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.
1 февраля отмечается Международный день десерта, приуроченный к появлению кейк-попа, созданного блогером-кондитером из США Энджи Дадли.
«Я рекомендую быть аккуратными в выборе десертов, дабы не навредить организму, а наоборот помочь ему. Надо уравновесить свои хотелки в отношении сладких десертов. Советую натуральные ягоды и фрукты, но они тоже бывают разные – высококалорийные или пресыщенные сахаром. Лучший десерт – это то, что похрустит и доставит нам радость-сладость, и сезонные ягоды и фрукты. Мандарины – это тоже десерт. Кому-то достаточно фруктов и ягод, а для кого-то десертом может быть и овощ, например, яркий, нарядный и сладкий болгарский перец», - сказала Королева.
При этом она предупредила о зависимости от пирожных.
«Остановиться в потреблении пирожных человек не может, потому что он стал зависимым от них. Выпечка с заварным кремом, да еще и с шоколадом и другими сладкими украшениями, - попробовать можно, но есть каждый день я не рекомендую. Избыток сахара в организме вызывает не только кариес и преждевременное старение организма, но и запуск других метаболических процессов. Даже, если человек не будет поправляться в объемах и по весу, он может получить серьезные изменения в организме вплоть до онкологических провокаций. Десертов вокруг нас много, они все провоцируют и ручкой машут. Изредка я могу попробовать что-то необычное и не пожалею ни за что», - заключила собеседница НСН.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала НСН, чем опасен сыр.
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