«Съедайте не больше 50 граммов»: Диетолог рассказала, чем опасен сыр
В день можно съедать не больше 50 граммов сыра, сказала НСН врач-диетолог Марина Макиша.
Врач-диетолог Марина Макиша заявила в беседе НСН, что сыр хоть и является продуктом здорового питания, но большое содержание жиров и соли может навредить фигуре.
20 января отмечается Всемирный день сыра.
«Сыр относится к продуктам здорового питания. В нем большое содержание белка и кальция в форме, хорошо усваиваемой организмом. Но, нужно быть внимательными, сыры – жирный продукт с высоким содержанием соли, потому если съесть много, то можно перебрать с калориями. Рекомендую в день съедать не более 50 граммов сыра», - сказала Макиша.
Собеседница НСН дала несколько советов по выбору продукта.
«Низкая цена на сыр должна вызывать настороженность, потому следует в таком случае смотреть состав продукта. В сыре не должно быть растительных жиров. Такой продукт теряет эластичность, крошится, он неопасный, но теряет свои полезные свойства», - резюмировала Макиша.
Ранее директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с НСН заявил о потере интереса россиян к йогуртам из-за дороговизны.
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