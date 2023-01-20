«Съедайте не больше 50 граммов»: Диетолог рассказала, чем опасен сыр

Врач-диетолог Марина Макиша заявила в беседе НСН, что сыр хоть и является продуктом здорового питания, но большое содержание жиров и соли может навредить фигуре.

20 января отмечается Всемирный день сыра.

«Сыр относится к продуктам здорового питания. В нем большое содержание белка и кальция в форме, хорошо усваиваемой организмом. Но, нужно быть внимательными, сыры – жирный продукт с высоким содержанием соли, потому если съесть много, то можно перебрать с калориями. Рекомендую в день съедать не более 50 граммов сыра», - сказала Макиша.

Собеседница НСН дала несколько советов по выбору продукта.

«Низкая цена на сыр должна вызывать настороженность, потому следует в таком случае смотреть состав продукта. В сыре не должно быть растительных жиров. Такой продукт теряет эластичность, крошится, он неопасный, но теряет свои полезные свойства», - резюмировала Макиша.

Ранее директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с НСН заявил о потере интереса россиян к йогуртам из-за дороговизны.

