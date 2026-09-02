Российских лыжников допустили до турниров FIS в нейтральном статусе
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сообщает «Матч ТВ».
Глава Минспорта заявил о принятии первого решения по возвращению российских лыжников на соревнования, пишет RT.
«Они с этого сезона возвращаются, пока в нейтральном статусе. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта», — указал министр.
Ранее FIS отказалась снимать ограничения с российских и белорусских спортсменов, несмотря на отмену Международным олимпийским комитетом рекомендаций по условиям участия атлетов и команд, в том числе проверки на нейтральность.
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