Российских лыжников допустили до турниров FIS в нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сообщает «Матч ТВ».

Глава Минспорта заявил о принятии первого решения по возвращению российских лыжников на соревнования, пишет RT.

«Они с этого сезона возвращаются, пока в нейтральном статусе. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта», — указал министр.

Ранее FIS отказалась снимать ограничения с российских и белорусских спортсменов, несмотря на отмену Международным олимпийским комитетом рекомендаций по условиям участия атлетов и команд, в том числе проверки на нейтральность.

