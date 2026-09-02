В Госдуме объяснили лидерство европейского бизнеса в России
До санкций в России и подумать не могли, что доля выручки азиатских компаний на нашем рынке превысит 20%, сказал в эфире НСН Артем Кирьянов.
Европейские компании, не бросившие российский рынок ради политической конъюнктуры, будут в будущем иметь преимущества, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
По данным «Ведомостей», на европейские фирмы пришлось 51% от всех доходов иностранного бизнеса в России в 2025 году, а на азиатские компании – 22%. Отмечается, что европейское «ядро присутствия» в РФ сформировали Германия, Франция и Нидерланды. Кирьянов считает что в этом нет ничего плохого.
«Не все решили уйти из России в рамках политического давления. Естественно, доля европейских стран в экономике России сразу сократиться до нуля не могла, и в этом нет ничего плохого. В ближайшие годы нам предстоит серьезный разговор с Европой - и политический, и экономический. Те, кто работал в России и не бросил рынок в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, будут иметь определенное преимущество. Те же, кто ушел демонстративно, уже замещены российскими компаниями, компаниями с другим иностранным участием, им будет крайне сложно вернуться на рынок», - подчеркнул депутат.
По его словам, превышающая 20% доля азиатских компаний – это большой успех для них.
«Цифра 20% - это однозначно результат замещения европейского бизнеса. До начала санкционной политики мы даже подумать не могли бы, что участие Азии будет у нас так выражаться. Это свидетельствует о том, что европейцы теряют рынок. На смену Европе приходят азиатские страны и в определенной части Латинская Америка. Прямого американского рынка как такового у нас и не было, там был достаточно небольшой внешнеторговый баланс», - заключил собеседник НСН.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что компании Visa и Mastercard в будущем могут вернуться в РФ, но им предстоит жесткая борьба за российский рынок. Гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил «Радиоточке НСН», что «от этого будет лучше всем».
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