В Госдуме объяснили лидерство европейского бизнеса в России

Европейские компании, не бросившие российский рынок ради политической конъюнктуры, будут в будущем иметь преимущества, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По данным «Ведомостей», на европейские фирмы пришлось 51% от всех доходов иностранного бизнеса в России в 2025 году, а на азиатские компании – 22%. Отмечается, что европейское «ядро присутствия» в РФ сформировали Германия, Франция и Нидерланды. Кирьянов считает что в этом нет ничего плохого.