Психолог раскрыла, когда привычка советоваться с ИИ грозит зависимостью
Советоваться с нейросетью нормально по незначительным вопросам и уже заранее приняв собственное решение, заявила НСН Екатерина Каталина.
Советуясь с нейросетью по каждому поводу для принятия решения, человек может впасть в настоящую зависимость, и тогда уже необходима помощь специалиста. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.
Две трети жителей Петербурга прежде чем обратиться к руководителю или отправить коллегам важное сообщение, сначала просят совета у нейросети. Такой вывод сделали аналитики hh.ru и девелоперы Level Group. При этом 21% опрошенных делают это на постоянной основе, ещё 46% — только в сложных ситуациях. Каталина заявила, что это действительно очень распространено.
«Это сейчас очень распространенная практика. Когда это происходит в формате игры, то есть когда я сам принимаю решение, но я советуюсь с нейросетью, потому что мне интересен диалог с электронным помощником, это положительная практика. Но когда ты попадаешь в зависимость от этого, и сам не можешь принять решение, это уже очень тревожный звоночек. Здесь нужно это отследить и остановиться либо обратиться к психологу, потому что уже как одна из форм зависимости. Но когда я обращаюсь к искусственному интеллекту (ИИ), приняв уже собственное решение, то это нормально», — рассказала она.
Также психолог раскрыла, в чем разница, если просишь совет у друга или близкого человека и у ИИ.
«Когда мы общаемся с другом, тут присутствует очень важный момент эмпатии, невербального общения. Важно, что друг точно на нашей стороне. А нейросеть кем-то запрограммирована, и мы получаем, по сути, ответ кого-то, кто так обучил эту модель», — заключила она.
По данным ВЦИОМ, большинство граждан России выступают за ограниченное применение технологий ИИ. При этом 34% опрошенных заявили, что ИИ «никогда не сможет принимать моральные решения», а 19% считают, что такая возможность появится в ближайшие пять лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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