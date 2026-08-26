Советуясь с нейросетью по каждому поводу для принятия решения, человек может впасть в настоящую зависимость, и тогда уже необходима помощь специалиста. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Две трети жителей Петербурга прежде чем обратиться к руководителю или отправить коллегам важное сообщение, сначала просят совета у нейросети. Такой вывод сделали аналитики hh.ru и девелоперы Level Group. При этом 21% опрошенных делают это на постоянной основе, ещё 46% — только в сложных ситуациях. Каталина заявила, что это действительно очень распространено.

«Это сейчас очень распространенная практика. Когда это происходит в формате игры, то есть когда я сам принимаю решение, но я советуюсь с нейросетью, потому что мне интересен диалог с электронным помощником, это положительная практика. Но когда ты попадаешь в зависимость от этого, и сам не можешь принять решение, это уже очень тревожный звоночек. Здесь нужно это отследить и остановиться либо обратиться к психологу, потому что уже как одна из форм зависимости. Но когда я обращаюсь к искусственному интеллекту (ИИ), приняв уже собственное решение, то это нормально», — рассказала она.