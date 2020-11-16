Названо растение, убивающее коронавирус за пять минут

Исследователи из Германии выяснили, какой натуральный продукт способен подавить до 97 процентов патогенов коронавируса в организме, сообщает bioRxiv.

По словам экспертов, респираторные вирусы поражают глотку человека. Как оказалось, соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают вирулицидным эффектом. Рябина на 97 процентов подавляет активность COVID-19, сок граната и зеленый чай — на 80 процентов.

При этом ослабить коронавирус способны натуральные соки и зеленый чай, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.

Как сообщалось, COVID-19 способен привести к поражениям поджелудочной железы, а также – к развитию диабета.

Эксперты напомнили об опасности малоподвижного образа жизни во время пандемии. Это может привести к ожирению и спровоцировать тяжелое течение инфекции.

