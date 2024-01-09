Представитель ВОЗ в РФ заявила об успехах в лечении ВИЧ

ВИЧ перестал быть заболеванием, которое очень быстро распространяется и сразу же убивает инфицированного, заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Вуйнович отметила, что такая клиническая картина заболевания указывает на значительные успехи в борьбе с вирусом.

Однако, по ее словам, нельзя забывать о существовании ВИЧ. Вуйнович призвала соблюдать все меры профилактики и лечения этого заболевания заболевания.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге заявил, что Европа является регионом, в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом там доступны все инструменты для борьбы с таким заболеванием, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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