Представитель ВОЗ в РФ заявила об успехах в лечении ВИЧ
ВИЧ перестал быть заболеванием, которое очень быстро распространяется и сразу же убивает инфицированного, заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Вуйнович отметила, что такая клиническая картина заболевания указывает на значительные успехи в борьбе с вирусом.
Однако, по ее словам, нельзя забывать о существовании ВИЧ. Вуйнович призвала соблюдать все меры профилактики и лечения этого заболевания заболевания.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге заявил, что Европа является регионом, в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом там доступны все инструменты для борьбы с таким заболеванием, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru