ВОЗ: В Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире

Европа является регионом, в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом там доступны все инструменты для борьбы с таким заболеванием. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

Студенты-медики РУДН готовы повышать знания общества о передаче ВИЧ

Он отметил, что в Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз. Клюге уточнил, что люди обращаются за медпомощью слишком поздно.

При этом он указал, что благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные, поэтому люди могут прожить долгую здоровую жизнь и не передавать вирус другим.

Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в РФ за последние 40 лет ВИЧ-инфекцией заразились более 1,5 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЕвропаВИЧ

Горячие новости

Все новости

партнеры