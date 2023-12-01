ВОЗ: В Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире

Он отметил, что в Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз. Клюге уточнил, что люди обращаются за медпомощью слишком поздно.

При этом он указал, что благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные, поэтому люди могут прожить долгую здоровую жизнь и не передавать вирус другим.

Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в РФ за последние 40 лет ВИЧ-инфекцией заразились более 1,5 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

