ВОЗ: В Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире
Европа является регионом, в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом там доступны все инструменты для борьбы с таким заболеванием. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.
Он отметил, что в Европейском регионе 50% людей получают поздний диагноз. Клюге уточнил, что люди обращаются за медпомощью слишком поздно.
При этом он указал, что благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные, поэтому люди могут прожить долгую здоровую жизнь и не передавать вирус другим.
Ранее глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в РФ за последние 40 лет ВИЧ-инфекцией заразились более 1,5 млн человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru