ВОЗ: менее 10% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу

Менее 10% мирового населения выработали антитела к коронавирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан со ссылкой на 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира, пишет «Коммерсант».

По ее словам, в некоторых местах иммунизация населения поддерживается на уровне 50-60% – это относится к густонаселенным городским районам. При этом, сообщает Сваминатан, такие показатели встречаются достаточно редко и для защиты населения от COVID-19 нужна массовая вакцинация.

В ВОЗ призвали увеличить мировое производство вакцин от COVID-19

Ранее ВОЗ рекомендовала сделать прививку от COVID-19 тем, кто уже переболел коронавирусом.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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