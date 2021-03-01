ВОЗ: менее 10% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу

Менее 10% мирового населения выработали антитела к коронавирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан со ссылкой на 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира, пишет «Коммерсант».



По ее словам, в некоторых местах иммунизация населения поддерживается на уровне 50-60% – это относится к густонаселенным городским районам. При этом, сообщает Сваминатан, такие показатели встречаются достаточно редко и для защиты населения от COVID-19 нужна массовая вакцинация.