В Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа

У людей с ожирением грипп может протекать тяжелее, а риск осложнений увеличивается, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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По его словам, у людей с ожирением процессы в организме протекают иначе, чем у здорового человека.

Эксперт напомнил, что при циркуляции сезонных вирусов «экстремальное» голодание вредно, нужно укреплять иммунитет.

Ранее стало известно, что в России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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