В Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа

По его словам, у людей с ожирением процессы в организме протекают иначе, чем у здорового человека.



Эксперт напомнил, что при циркуляции сезонных вирусов «экстремальное» голодание вредно, нужно укреплять иммунитет.

Ранее стало известно, что в России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

