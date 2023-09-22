Попова заявила об отсутствии необходимости возвращать масочный режим

В России пока нет оснований для повсеместного возвращения масочного режима из-за коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Руководитель ведомства уточнила, что работодатель может самостоятельно ввести масочный режим для сотрудников. В пример она привела правительство РФ.

В Доме правительства ранее ввели масочный режим. Временные ограничения позволят сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию, отметили в кабмине.

Роспотребнадзор ранее сообщил о большей заразности штамма коронавируса «пирола» по сравнению с «омикроном», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАнна ПоповаРоспотребнадзор

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