Попова заявила об отсутствии необходимости возвращать масочный режим
В России пока нет оснований для повсеместного возвращения масочного режима из-за коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства уточнила, что работодатель может самостоятельно ввести масочный режим для сотрудников. В пример она привела правительство РФ.
В Доме правительства ранее ввели масочный режим. Временные ограничения позволят сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию, отметили в кабмине.
Роспотребнадзор ранее сообщил о большей заразности штамма коронавируса «пирола» по сравнению с «омикроном», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru