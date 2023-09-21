В России пройдут исследования обновленной вакцины от COVID-19

В ближайшее время в Москве пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на и.о. заместителя главы города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Роспотребнадзор: Новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»

Институт Гамалеи разработал новую вакцину. В ближайшее время начнутся ее клинические испытания. Отмечается, что большинство заболевших коронавирусом в Москве заразились подштаммом «омикрона» XBB.1.9. Заболевание протекает как обычная простуда.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН дал советы, которые помогут не заболеть коронавирусом этой осенью.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирусВакцина

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