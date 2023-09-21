В России пройдут исследования обновленной вакцины от COVID-19

Институт Гамалеи разработал новую вакцину. В ближайшее время начнутся ее клинические испытания. Отмечается, что большинство заболевших коронавирусом в Москве заразились подштаммом «омикрона» XBB.1.9. Заболевание протекает как обычная простуда.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН дал советы, которые помогут не заболеть коронавирусом этой осенью.

