Попова заявила о неопознанных штаммах коронавируса в России

По ее словам, в настоящее время особых оснований для опасений нет. «Для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, необходимы дальнейшие исследования, которые мы и проводим. Пока оснований для каких-то опасений нет», - сообщила она.

При этом речь о наличии какого-либо специфического российского штамма не идет. Попова отметила, что британская разновидность COVID-19 была описана в сентябре 2020 года, а название «британский» получила только в конце прошлого года, причем по политическим причинам.

Тем временем, индийский штамм COVID-19 с двойной мутацией впервые зафиксирован в области залива Сан-Франциско в США. Речь идет о первом случае данной разновидности коронавируса в стране. В настоящее время проверяются еще семь предполагаемых случаев этого варианта вируса, результаты будут известны в ближайшие дни.

