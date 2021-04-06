В США выявили индийскую разновидность коронавируса с двойной мутацией

Речь идет о первом случае данной разновидности коронавируса в стране. В настоящее время проверяются еще семь предполагаемых случаев этого варианта вируса, результаты будут известны в ближайшие дни. По данным издания, «двойной мутант», обнаруженный ранее в Индии, обладает двойной мутацией, однако пока неизвестно, является ли он более заразным или устойчивым к вакцинам от коронавируса.

Ранее национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявил о создании технологии обновления вакцины от коронавируса за два дня.

Изобретение необходимо на случай, если вирус будет мутировать, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

