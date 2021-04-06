В США выявили индийскую разновидность коронавируса с двойной мутацией
Индийский штамм COVID-19 с двойной мутацией впервые зафиксирован в области залива Сан-Франциско в США, пишет San Francisco Chronicle.
Речь идет о первом случае данной разновидности коронавируса в стране. В настоящее время проверяются еще семь предполагаемых случаев этого варианта вируса, результаты будут известны в ближайшие дни. По данным издания, «двойной мутант», обнаруженный ранее в Индии, обладает двойной мутацией, однако пока неизвестно, является ли он более заразным или устойчивым к вакцинам от коронавируса.
Ранее национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявил о создании технологии обновления вакцины от коронавируса за два дня.
Изобретение необходимо на случай, если вирус будет мутировать, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
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