Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным вирусом, как грипп.
«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа», - сообщила Попова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Глава ведомства отметила, что полное понимание о работе этого вируса придет, когда точно станет ясно, что вирус имеет сезонный характер.
Попова добавила, что в ближайшие дни в России планируется зарегистрировать третью вакцину против коронавируса, которая разработана центром имени Чумакова, передает RT.
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