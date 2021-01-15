Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным вирусом, как грипп.

«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа», - сообщила Попова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

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Глава ведомства отметила, что полное понимание о работе этого вируса придет, когда точно станет ясно, что вирус имеет сезонный характер.

Попова добавила, что в ближайшие дни в России планируется зарегистрировать третью вакцину против коронавируса, которая разработана центром имени Чумакова, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Анна ПоповаКоронавирус
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