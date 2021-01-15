Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным вирусом, как грипп.

«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так, как приходит вирус гриппа», - сообщила Попова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.