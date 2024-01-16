Попова спрогнозировала падение заболеваемости гриппом через три недели

Волна заболеваемости гриппом А должна пойти на спад через три недели. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, спад заболеваемости через три недели прогнозируют эксперты. Она обратила внимание на значительный рост выявленных случаев за последние дни.

Попова рассказала о ситуациях, когда у человека выявляют сразу два вируса. При этом случаи, когда у пациента обнаруживают вирус и бактерии, фиксируются все чаще, констатировала она.

В России за последнюю неделю зафиксировали 939 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 78% больше, чем неделей ранее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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