Попова спрогнозировала падение заболеваемости гриппом через три недели

По ее словам, спад заболеваемости через три недели прогнозируют эксперты. Она обратила внимание на значительный рост выявленных случаев за последние дни.

Попова рассказала о ситуациях, когда у человека выявляют сразу два вируса. При этом случаи, когда у пациента обнаруживают вирус и бактерии, фиксируются все чаще, констатировала она.

В России за последнюю неделю зафиксировали 939 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 78% больше, чем неделей ранее, передает «Радиоточка НСН».

