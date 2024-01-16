Попова спрогнозировала падение заболеваемости гриппом через три недели
Волна заболеваемости гриппом А должна пойти на спад через три недели. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, спад заболеваемости через три недели прогнозируют эксперты. Она обратила внимание на значительный рост выявленных случаев за последние дни.
Попова рассказала о ситуациях, когда у человека выявляют сразу два вируса. При этом случаи, когда у пациента обнаруживают вирус и бактерии, фиксируются все чаще, констатировала она.
В России за последнюю неделю зафиксировали 939 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 78% больше, чем неделей ранее, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова спрогнозировала падение заболеваемости гриппом через три недели
- Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение
- Вышел трейлер драмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером
- Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА
- Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане
- GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в сентябре 2024 года
- СМИ: крупные российские компании начали массово покидать Кипр
- Депутаты и сенаторы предложили дать ЦБ право ограничивать выдачу ипотек
- Жительница ХМАО выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей
- Губернатор Арканзаса вышел из гонки за президентский пост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru