Великобритания начала вакцинацию от COVID с Уильяма Шекспира

Британия первой из стран Европы начала широкую вакцинацию от коронавируса. Первая прививка была сделана 90-летней жительнице Ковентри Маргарет Кинан. Женщина стала первым человеком, привитым в стране вакциной от коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech, сообщает BBC News.

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Вторым жителем Королевства стал 80-летний Уильям Шекспир в Ковентри.

Масштабная прививочная кампания стартовала в Великобритании раньше, чем в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

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