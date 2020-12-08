Великобритания начала вакцинацию от COVID с Уильяма Шекспира
8 декабря 202014:43
Британия первой из стран Европы начала широкую вакцинацию от коронавируса. Первая прививка была сделана 90-летней жительнице Ковентри Маргарет Кинан. Женщина стала первым человеком, привитым в стране вакциной от коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech, сообщает BBC News.
Вторым жителем Королевства стал 80-летний Уильям Шекспир в Ковентри.
Масштабная прививочная кампания стартовала в Великобритании раньше, чем в Соединенных Штатах и Евросоюзе.
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8 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru