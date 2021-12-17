Попова: Скорость распространения «омикрона» в мире пугающая
Темпы распространения новой разновидности COVID-19 «омикрон» в мире пугают своей опасностью и риском, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сказала глава ведомства.
Как сообщил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, в России стоит ожидать роста заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». Он признался, что не вдохновлен новостями о том, что люди переносят «омикрон» легче «дельты».
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