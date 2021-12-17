Попова: Скорость распространения «омикрона» в мире пугающая

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — сказала глава ведомства.

Как сообщил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, в России стоит ожидать роста заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». Он признался, что не вдохновлен новостями о том, что люди переносят «омикрон» легче «дельты».

