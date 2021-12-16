Попова рассказала о самочувствии россиян с «омикроном»

Россияне, у которых обнаружен омикрон-штамм чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Голикова не исключила пересмотр сроков COVID-сертификата из-за «омикрона»

Попова отметила, что всех зараженных новых штаммом сразу же изолируют. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока рано делать выводы о широком распространении вируса в России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране уже выявлено 25 случаев заражения Южно-Арфиканским штаммом COVID-19. «Омикрон» был обнаржуен у жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры