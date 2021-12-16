Попова рассказала о самочувствии россиян с «омикроном»
Россияне, у которых обнаружен омикрон-штамм чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Попова отметила, что всех зараженных новых штаммом сразу же изолируют. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока рано делать выводы о широком распространении вируса в России.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране уже выявлено 25 случаев заражения Южно-Арфиканским штаммом COVID-19. «Омикрон» был обнаржуен у жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru