Попова рассказала о самочувствии россиян с «омикроном»

Попова отметила, что всех зараженных новых штаммом сразу же изолируют. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока рано делать выводы о широком распространении вируса в России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране уже выявлено 25 случаев заражения Южно-Арфиканским штаммом COVID-19. «Омикрон» был обнаржуен у жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

