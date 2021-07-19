Россиянам назвали главные ошибки при сдаче теста на антитела

Специалисты посоветовали сдавать тесты на антитела в одном и том же месте, чтобы правильно отследить их динамику, сообщило РБК.

Ученый объяснил рост антител IgM формированием «длинного COVID»

Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал, что у каждой тест-системы свои показатели измерения и значения, поэтому для точных данных об изменении количества антител нужно сдавать анализы в одной и той же лаборатории.

По словам специалистов, нужно различать тесты на антитела и тесты на разные классы антигенов. Например, антитела IgM указывают на острую фазу заболевания, а класс IgG вырабатывается только спустя несколько недель после болезни, пишет URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:РоссияТестирование ТестКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры