Россиянам назвали главные ошибки при сдаче теста на антитела
Специалисты посоветовали сдавать тесты на антитела в одном и том же месте, чтобы правильно отследить их динамику, сообщило РБК.
Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал, что у каждой тест-системы свои показатели измерения и значения, поэтому для точных данных об изменении количества антител нужно сдавать анализы в одной и той же лаборатории.
По словам специалистов, нужно различать тесты на антитела и тесты на разные классы антигенов. Например, антитела IgM указывают на острую фазу заболевания, а класс IgG вырабатывается только спустя несколько недель после болезни, пишет URA.RU.
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