Россиянам назвали главные ошибки при сдаче теста на антитела

Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал, что у каждой тест-системы свои показатели измерения и значения, поэтому для точных данных об изменении количества антител нужно сдавать анализы в одной и той же лаборатории.

По словам специалистов, нужно различать тесты на антитела и тесты на разные классы антигенов. Например, антитела IgM указывают на острую фазу заболевания, а класс IgG вырабатывается только спустя несколько недель после болезни, пишет URA.RU.

