Попова: 60% россиян могут быть вакцинированы от COVID-19 за год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в первый год вакцинации от COVID-19 прививку могут получить 60% совокупного населения России.

Как отметила главный санитарный врач в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами, «это очень серьёзное достижение». Кроме того, Попова подчеркнула, что необходимо организовать вакцинацию так, чтобы россияне приобрели иммунитет к началу эпидсезона осенью.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ в сравнении с другими странами невысокий. Однако при этом в России уже наработался популяционный иммунитет.

Ранее в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация в России стартует 18 января.

