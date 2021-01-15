Попова: 60% россиян могут быть вакцинированы от COVID-19 за год
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в первый год вакцинации от COVID-19 прививку могут получить 60% совокупного населения России.
Как отметила главный санитарный врач в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами, «это очень серьёзное достижение». Кроме того, Попова подчеркнула, что необходимо организовать вакцинацию так, чтобы россияне приобрели иммунитет к началу эпидсезона осенью.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ в сравнении с другими странами невысокий. Однако при этом в России уже наработался популяционный иммунитет.
Ранее в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация в России стартует 18 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru