Голикова: Массовая вакцинация россиян начнётся 18 января

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в России 18 января. Об этом в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее в среду на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к массовой вакцинации россиян. Президент поручил начать процесс со следующей недели, отмечает «Свободная пресса».

