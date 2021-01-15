Голикова: Массовая вакцинация россиян начнётся 18 января

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в России 18 января. Об этом в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее в среду на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к массовой вакцинации россиян. Президент поручил начать процесс со следующей недели, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияТатьяна ГоликоваКоронавирус
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