Полоски на ногтях могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем

В большинстве случаев высокий уровень холестерина не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей, пишет Express со ссылкой на Американскую академию дерматологической ассоциации.

Так, темные полоски на ногтях, напоминающие занозы, может говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем, так как они сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям.