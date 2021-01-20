Полоски на ногтях могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем
В большинстве случаев высокий уровень холестерина не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей, пишет Express со ссылкой на Американскую академию дерматологической ассоциации.
Так, темные полоски на ногтях, напоминающие занозы, может говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем, так как они сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям.
Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям, либо летальному случаю.
Исследователи из шведского Лундского университета выяснили, что для нормальной работы рецептора, отвечающего за выработку инсулина, необходим холестерин. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.
Речь идет о рецепторе GPR183, который активируется, связываясь с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемых печенью.
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